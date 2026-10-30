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Prabowo Ingin Harga Pangan Tidak Naik Selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |11:10 WIB
Prabowo Ingin Harga Pangan Tidak Naik Selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
Prabowo Ingin Harga Pangan Tidak Naik Selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan harga pangan tidak boleh mengalami kenaikan selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemerintah justru mengharapkan harga pangan turun agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok pada akhir tahun.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan, arahan tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar harga pangan tetap terkendali selama momentum Nataru.

“Prinsipnya Presiden ingin Nataru, Natal dan Tahun Baru itu tidak boleh ada kenaikan harga pangan. Justru yang diharapkan sebenarnya penurunan harga pangan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Andriko menegaskan, upaya menjaga harga pangan harus dibarengi dengan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik spekulasi harga, khususnya pada komoditas beras.

“Jadi harus pastikan stabil harganya, stabil pasokannya. Tidak boleh orang mempermainkan harga beras karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Andriko.

 

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