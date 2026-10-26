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Harga Pangan Melonjak, Bawang, Beras, Cabai, Telur hingga Minyak Goreng Makin Mahal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:13 WIB
Harga Pangan Melonjak, Bawang, Beras, Cabai, Telur hingga Minyak Goreng Makin Mahal
Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan pada Senin (26/10/2026). (Foto :Okezone.com)
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JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan pada Senin (26/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI), kenaikan terjadi pada komoditas bawang merah, bawang putih, beras, cabai, daging ayam, telur ayam, gula pasir, hingga minyak goreng.

Kenaikan tertinggi di antara komoditas yang tercantum terjadi pada cabai rawit merah, yang harganya melonjak 47% menjadi Rp152.950 per kilogram (kg). Harga bawang merah juga naik 42,8% menjadi Rp53.050 per kg.

Sementara itu, harga bawang putih meningkat 25,06% menjadi Rp48.150 per kg. Kenaikan juga terjadi pada berbagai jenis beras, dengan harga beras kualitas bawah I mencapai Rp16.250 per kg dan beras kualitas bawah II sebesar Rp16.300 per kg. Masing-masing naik 9,06% dan 10,51%.

Pada kelompok beras kualitas medium, harga beras medium I naik 10,81% menjadi Rp18.450 per kg. Adapun beras medium II meningkat 10,94% menjadi Rp18.250 per kg.

Harga beras kualitas super I juga naik 6,69% menjadi Rp19.150 per kg, sedangkan beras super II meningkat 7,47% menjadi Rp18.700 per kg.

Kenaikan harga turut terjadi pada komoditas cabai lainnya. Harga cabai merah besar naik 22,25% menjadi Rp91.750 per kg, sedangkan cabai merah keriting meningkat 21,29% menjadi Rp105.950 per kg.

Pada komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 23,4% menjadi Rp50.100 per kg. Sementara itu, harga telur ayam ras segar meningkat 12,98% menjadi Rp33.500 per kg.

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