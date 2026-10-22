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Harga Pangan Terbaru: Cabai Rawit Merah Tembus Rp103.250 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |09:13 WIB
Harga Pangan Terbaru: Cabai Rawit Merah Tembus Rp103.250 per Kg
Harga sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan, meski beberapa lainnya masih naik. (Foto: Okezone.com/Feby)
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JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan, meski beberapa lainnya masih naik.

Harga bawang merah turun 0,4 persen menjadi Rp37.100 per kg. Sementara itu, bawang putih turun 0,13 persen menjadi Rp38.550 per kg.

Di sisi lain, beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg. Beras kualitas bawah II stagnan di Rp14.750 per kg.

Beras medium I naik 0,3 persen menjadi Rp16.650 per kg. Sementara itu, beras medium II tidak berubah dari hari sebelumnya, yakni Rp16.450 per kg. Beras kualitas super I dan II juga belum mengalami perubahan, masing-masing di harga Rp17.950 dan Rp17.400 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Kamis (22/10/2026), harga cabai merah besar naik 1,3 persen menjadi Rp75.850 per kg. Sebaliknya, cabai merah keriting turun 0,17 persen menjadi Rp87.100 per kg.

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