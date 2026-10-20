Daftar Harga Pangan Hari Ini: Beras Rp16.500, Minyak Goreng Rp20.200, Daging Rp151.000 per Kg

Harga pangan nasional terpantau cenderung turun pada Selasa (20/10/2026). (Foto: okezone.com)

JAKARTA – Harga pangan nasional terpantau cenderung turun pada Selasa (20/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga, meski beberapa komoditas tercatat naik dan stagnan.

Penurunan harga terjadi pada bawang merah sebesar 2,44% menjadi Rp36.050 per kg. Sementara itu, harga bawang putih turun 2,7% menjadi Rp37.800 per kg.

Pada komoditas beras, harga beras kualitas medium I turun 0,9% menjadi Rp16.500 per kg. Beras kualitas super I turun 1,39% menjadi Rp17.750 per kg, sedangkan beras kualitas super II turun 1,15% menjadi Rp17.200 per kg.

Harga aneka cabai juga mengalami penurunan. Cabai merah besar turun 7,12% menjadi Rp69.100 per kg, cabai merah keriting turun 6,43% menjadi Rp82.200 per kg, cabai rawit hijau turun 8,41% menjadi Rp73.000 per kg, dan cabai rawit merah turun 7,17% menjadi Rp97.700 per kg.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar turun 1,93% menjadi Rp40.550 per kg. Harga daging sapi kualitas I turun 1,4% menjadi Rp151.000 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II turun 0,1% menjadi Rp143.900 per kg.