Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Bawang hingga Minyak Goreng Turun

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada awal pekan ini, Senin (19/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga, meski ada juga yang naik.

Penurunan harga terjadi pada bawang merah yang turun 18,92 persen menjadi Rp30.000 per kg. Kemudian bawang putih turun 27,55 persen menjadi Rp28.000 per kg. Di samping itu beras kualitas bawah II turun 8,16 persen menjadi Rp13.500 per kg.

Untuk beras kualitas medium I turun 4,82 persen menjadi Rp15.800 per kg. Sementara itu beras medium II turun 7,9 persen menjadi Rp15.150 per kg. Beras kualitas super I turun 8,08 persen menjadi Rp16.500 per kg. Beras kualitas super II turun 7,78 persen menjadi Rp16.000 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun hingga 39,02 persen menjadi Rp45.000 per kg. Cabai merah keriting turun 0,96 persen menjadi Rp87.500 per kg. Cabai rawit hijau turun 49,27 persen menjadi Rp40.000 per kg. Cabai rawit merah turun 38,27 persen menjadi Rp65.000 per kg.

Selain itu daging ayam ras segar turun 6,67 persen menjadi Rp38.500 per kg. Daging sapi kualitas I dan daging sapi kualitas II turun masing-masing 8,23 dan 9,38 persen menjadi Rp140.000 dan Rp130.000 per kg. Gula pasir kualitas premium turun 7,09 persen menjadi Rp19.000 per kg.