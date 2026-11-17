Harga Cabai Naik Tembus Rp100.000, Daging Sapi Rp144.000 per Kg

JAKARTA - Harga pangan hari ini mengalami pergerakan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Selasa (17/11/2026), sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga, meski tidak sedikit juga yang turun.

Pada komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar 8,1 persen menjadi Rp40.700 per kg. Kemudian bawang putih turun 4,55 persen menjadi Rp36.700 per kg.

Sementara, harga beras kualitas bawah I naik 0,67 persen menjadi Rp15.100 per kg. Beras kualitas bawah II turun 2,7 persen menjadi Rp14.400 per kg. Beras medium I turun 2,09 persen menjadi Rp16.400 per kg. Beras medium II juga turun 3,32 persen menjadi Rp16.000 per kg. Beras kualitas super I dan II masing-masing turun 3,32 dan 3,43 persen menjadi Rp17.450 dan Rp16.900 per kg.

Harga cabai merah besar turun 15,95 persen menjadi Rp58.250 per kg. Cabai merah keriting naik 7,4 persen menjadi Rp93.650 per kg. Cabai rawit hijau turun 16,87 persen menjadi Rp62.850 per kg. Cabai rawit merah naik 3,14 persen menjadi Rp100.150 per kg.

Untuk harga daging ayam ras segar naik 1,57 persen menjadi Rp38.900 per kg. Daging sapi kualitas I turun 5,54 persen menjadi Rp144.800 per kg. Daging sapi kualitas II turun 3,19 persen menjadi Rp139.550 per kg.

Harga gula pasir premium naik 1,42 persen di angka Rp21.050 per kg. Gula pasir lokal turun 2,54 persen menjadi Rp19.200 per kg.

Sementara, harga minyak goreng curah naik 1,48 persen menjadi Rp20.600 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 3,48 persen menjadi Rp25.300 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II turun 0,63 persen menjadi Rp23.850 per liter. Telur ayam turun 2,4 persen menjadi Rp28.500 per kg.



(Dani Jumadil Akhir)

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