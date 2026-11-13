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Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Rp122.500, Daging Sapi Rp158.150 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |10:37 WIB
Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Rp122.500, Daging Sapi Rp158.150 per Kg
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Mayoritas bahan pangan terpantau mengalami kenaikan harga pada hari ini, Jumat (13/11/2026). Kenaikan berlaku baik untuk komoditas bawang, beras, cabai, daging, minyak goreng hingga telur. Harga cabai merah keriting bahkan tembus Rp122.500 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga cabai merah keriting naik 37,8 persen menjadi Rp122.500 per kg. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah sebesar 22,18 persen menjadi Rp118.150 per kg.

Pada komoditas bawang, harga bawang merah naik 22,53 persen menjadi Rp45.950 per kg. Sementara bawang putih mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen menjadi Rp41.450 per kg.

Kenaikan harga juga belaku untuk berbagai jenis beras. Beras kualitas bawah I naik 7 persen menjadi Rp16.050 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik 5,41 persen menjadi Rp15.600 per kg.

Beras kualitas medium I naik 4,49 persen menjadi Rp17.450 per kg. Beras kualitas medium II naik 2,73 persen menjadi Rp16.950 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 1,11 persen menjadi Rp18.250 per kg. Beras kualitas super II naik sebesar 2 persen menjadi Rp17.850 per kg.

Untuk komoditas daging, harga daging ayam ras naik 10,75 persen menjadi Rp42.750 per kg. Daging sapi kualitas I naik 3,16 persen menjadi Rp158.150 per kg, sedangkan kualitas II naik 2,6 persen menjadi Rp147.850 per kg.

 

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