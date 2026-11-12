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Mundur dari Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:50 WIB
Mundur dari Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup
Mundur dari Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke-14 Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari ini, Kamis (12/11/2026).

Meski mundur, Gibran masih akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Hal ini tertuang dalam hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, disebutkan setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat.

Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi ketentuan tersebut.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).

Diketahui, gaji pokok yang diterima sebagai wakil presiden sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Dengan demikian, besaran gaji pokok yang diterima Gibran Rp20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp5.040.000).

Gibran juga akan mendapatkan fasilitas keuangan lain setelah pensiun seperti tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga. Gibran akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya serta disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

 

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