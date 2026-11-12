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Segini Harta Kekayaan Gibran Usai Putuskan Mundur dari Wapres

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:18 WIB
Segini Harta Kekayaan Gibran Usai Putuskan Mundur dari Wapres
Segini Harta Kekayaan Gibran Usai Putuskan Mundur dari Wapres (Foto: Setwapres)
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JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres). Surat pengunduran diri ini disampaikan Gibran ke pimpinan MPR RI, di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta.

Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran langsung meninggalkan MPR RI. Pertemuan tak berlangsung lama, karena Gibran tiba sekira pukul 11.10 WIB, namun keluar sekira pukul 11.35 WIB.

Gibran yang datang mengenakan setelan jas dengan dasi merah tak melontarkan pernyataan terkait kedatangannya. Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, pertemuan pimpinan MPR dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit.

"Mas Gibran sampaikan maksud kedatangannya sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI," ujar Muzani di Gedung MPR RI, Kamis (12/11/2026).

Harta Kekayaan Gibran

Sebagai pejabat negara, Gibran telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Berdasarkan data LHKPN terbaru yang disampaikan 31 Desember 2025, Gibran mempunyai harta kekayaan Rp27.915.654.176 atau Rp27,9 miliar. Harta kekayaan ini naik jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp27.519.975.620 atau Rp27,5 miliar.

Rincian harta kekayaan Gibran terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp17,44 miliar.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Kab/Kota Kota Surakarta, hasil sendiri Rp6 miliar

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Kab/Kota Srage, hasil sendiri Rp2,6 miliar

3. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Kab/Kota Sragen, hasil sendiri Rp2,6 miliar

4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di Kab/Kota Kota Surakarta, hasil sendiri Rp1,5 miliar

5. Tanah Seluas 113 m2 di Kab/Kota Kota Surakarta, hasil sendiri Rp700 juta

6. Tanah Seluas 896 m2 di Kab/Kota Kota Surakarta, hasil sendiri Rp1,79 miliar             
7. Tanah Seluas 1124 m2 di Kab/Kota Kota Surakarta, hasil sendiri Rp2,24 miliar

 

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