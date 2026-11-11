Kapan BSU Rp900.000 Cair Masuk Rekening Pekerja? Ini Prosesnya

JAKARTA - Proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 Rp900.000 ke rekening pekerja. BSU dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, hingga saat ini pencairan BSU Rp900.000 masih dalam proses. Dia menjelaskan, data sebaran porsi penerima BSU kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja masih dalam proses verifikasi. Pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.

Yassierli mengatakan, perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan. Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima, lanjutnya.

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.

Sekadar informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penyaluran BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan yang dicairkan sekaligus, sehingga mendapatkan Rp900.000. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).