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Mantan Bos OJK Jadi Direktur Keuangan, Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Garuda Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |14:33 WIB
Mantan Bos OJK Jadi Direktur Keuangan, Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Garuda Indonesia
Mantan Bos OJK Jadi Direktur Keuangan, Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Garuda Indonesia (Foto: AP)
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JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) merombak jajaran pengurus perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 6 November 2026. 

Dalam perombakan tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan mantan Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2026 Sophia I Wattimena sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Demikian dikutip dari keterangan resmi Garuda Indonesia, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Selain Sophia, pemegang saham juga menetapkan Hadiyan Sumintaatmadja sebagai Wakil Direktur Utama dan António José Vasconcelos Franco Gomes de Menezes sebagai Komisaris Independen.

Perubahan susunan pengurus tersebut sekaligus mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Balagopal Kunduvara dari jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Trey Urbahn dari posisi Komisaris Independen.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah perseroan untuk memperkuat tata kelola, efektivitas organisasi, serta kesinambungan kepemimpinan dalam menjalankan agenda transformasi dan penyehatan bisnis Garuda Indonesia Group.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, RUPSLB tersebut dihadiri pemegang saham yang mewakili 374.992.708.164 saham atau setara 92,115% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dengan keputusan RUPSLB tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Garuda Indonesia terbaru menjadi sebagai berikut:

 

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