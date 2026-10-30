Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Garuda Indonesia (GIAA) Raup Pendapatan USD2,71 Miliar di Kuartal III-2026, Pacu Transformasi Bisnis

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:03 WIB
Garuda Indonesia (GIAA) Raup Pendapatan USD2,71 Miliar di Kuartal III-2026, Pacu Transformasi Bisnis
Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melaporkan pertumbuhan pendapatan sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Pendapatan konsolidasi Garuda Indonesia Group mencapai USD2,71 miliar atau naik 13,2% secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan tersebut mencerminkan perkembangan positif dari agenda transformasi bisnis yang tengah dijalankan Perseroan, ditopang pertumbuhan pendapatan layanan penerbangan berjadwal, meningkatnya kontribusi bisnis non-penerbangan, serta pemulihan kapasitas dan keandalan operasional.

Dari sisi komposisi pendapatan, bisnis penerbangan berjadwal masih menjadi kontributor utama pertumbuhan, dengan kenaikan 12,6% atau setara US$233,2 juta. Sementara itu, pendapatan penerbangan non-berjadwal meningkat 2,1% atau US$6,3 juta.

Di luar bisnis penerbangan, pendapatan dari lini usaha non-penerbangan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni sebesar 31,3% menjadi US$322,8 juta, atau meningkat US$77 juta secara tahunan. Perkembangan ini mengindikasikan semakin besarnya potensi diversifikasi bisnis Grup dalam memperluas sumber pertumbuhan pendapatan.

Kinerja tersebut dicapai di tengah tekanan biaya industri yang masih signifikan, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar penerbangan seiring volatilitas pasar energi global dan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Sepanjang periode pelaporan, beban bahan bakar Grup meningkat 42,9% secara tahunan atau setara US$309,8 juta, sehingga turut mendorong kenaikan total beban operasional sebesar 15,7%.

Meski demikian, pertumbuhan beban operasional di luar bahan bakar dapat dijaga pada kisaran 3,1%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan sebesar 13,2%. Kondisi tersebut mencerminkan perkembangan positif dalam pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi operasional Perseroan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246763/garuda_indonesia-uxDn_large.png
Garuda Indonesia Rombak Susunan Manajemen, Thomas Sugiarto Oentoro Jadi Dirut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240727/garuda_indonesia-5PWF_large.jpg
Garuda Kembali Layani Penerbangan dari dan ke Jakarta Mulai Selasa 8 September 2026 Pukul 00.01 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239389/garuda_indonesia-nWTh_large.jpg
Garuda Indonesia Ubah Aturan Bagasi Berlaku Hari Ini 1 September 2026, Penumpang Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235852/garuda_indonesia-zKYN_large.jpg
Garuda Indonesia Berhentikan Sementara Direktur Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232224/garuda_indonesia-47eS_large.jpg
Garuda Indonesia Jadi Holding Maskapai BUMN, Pelita Air Gabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229729/garuda_indonesia-YBNI_large.jpg
Garuda Indonesia Ubah Aturan Bagasi Gratis Mulai 1 September 2026, Dihitung Satuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement