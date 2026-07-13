Garuda Indonesia Ubah Aturan Bagasi Gratis Mulai 1 September 2026, Dihitung Satuan

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan mengubah aturan bagasi bebas biaya bagi seluruh penumpang pada seluruh penerbangan. Kebijakan bagasi bebas biaya ini dari konsep berat (weight concept) menjadi konsep satuan (piece concept). Kebijakan bagasi untuk penumpang Garuda Indonesia efektif berlaku mulai 1 September 2026.

"Efektif 1 September 2026, Garuda Indonesia akan menghadirkan kemudahan bagasi melalui kebijakan piece concept atau bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan," kata Garuda dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Garuda menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai tanggal tersebut sebagai dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya (free baggage allowance) bagi seluruh penumpang pada seluruh penerbangan yang dioperasikan.

"Melalui Piece Concept, informasi bagasi menjadi lebih jelas, pasti, dan mudah dipahami," tulis Garuda.