BEI Umumkan 383 Saham HSC yang Didepak dari IHSG, Ini Daftar Lengkapnya

BEI Umumkan 383 Saham HSC yang Didepak dari IHSG, Ini Daftar Lengkapnya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 383 saham yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) resmi dikeluarkan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai 13 November 2026. Kebijakan ini diambil otoritas bursa untuk menyesuaikan bobot konstituen indeks agar mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara lebih objektif.

Keputusan perombakan konstituen tersebut tertuang dalam pengumuman resmi bersama tertanggal 11 November 2026. Keterangan tertulis tersebut diteken oleh Pelaksana Harian (P.H.) Kepala Divisi Pengawasan Transaksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Karina Putrianty serta Kepala Divisi Pengawasan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Fitriyanto.

Langkah ini merupakan hasil tindak lanjut dari rapat Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi yang telah merampungkan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan efek seluruh perusahaan tercatat per 30 Oktober 2026.

Dalam proses peninjauan tersebut, komite menyaring emiten berdasarkan kriteria kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Kriteria yang ditetapkan menyasar perusahaan tercatat dengan akumulasi kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan dengan warkat (scrip) yang mencapai paling sedikit 92,5 persen.

Penerapan sanksi administratif berupa pengeluaran dari keranjang indeks acuan ini turut merujuk pada Pengumuman Bursa Nomor Peng-00201/BEI.POP/10-2026 perihal

Penyesuaian Kriteria Evaluasi IHSG. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, penyesuaian susunan saham dalam formula IHSG mulai efektif berjalan pada hari bursa kedua terhitung sejak tanggal pengumuman diterbitkan, yakni pada Jumat, 13 November 2026.

Meski ratusan emiten tersebut didepak dari perhitungan indeks komposit, otoritas bursa mengklarifikasi bahwa status HSC ini tidak serta-merta mengindikasikan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal.

Sebagai langkah kehati-hatian dalam bertransaksi, BEI dan KSEI tetap mengimbau para investor serta seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mencermati keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan tercatat sebelum mengambil keputusan investasi.

Berikut daftar lengkap 383 emiten yang masuk dalam saham HSC dikutip data BEI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

1. ABDA - PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (99,948%)

2. ACST - PT Acset Indonusa Tbk (93,547%)

3. ADCP - PT Adhi Commuter Properti Tbk (93,797%)

4. ADES - PT Akasha Wira International Tbk (95,105%)

5. ADMF - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (92,744%)

6. ADMG - PT Polychem Indonesia Tbk (92,877%)

7. AGAR - PT Asia Sejahtera Mina Tbk (98,304%)

8. AGII - PT Samator Indo Gas Tbk (98,580%)

9. AGRS - PT Bank IBK Indonesia Tbk (96,716%)

10. AKPI - PT Argha Karya Prima Ind. Tbk (94,023%)

11. AKSI - PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (97,810%)

12. ALII - PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (97,710%)

13. ALKA - PT Alakasa Industrindo Tbk (97,790%)

14. ALMI - PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (99,225%)

15. AMAG - PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (98,867%)

16. AMAN - PT Makmur Berkah Amanda Tbk (99,105%)

17. AMAR - PT Bank Amar Indonesia Tbk (97,604%)

18. AMFG - PT Asahimas Flat Glass Tbk (94,971%)

19. AMOR - PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (95,075%)

20. ANJT - PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (99,132%)

21. APII - PT Arita Prima Indonesia Tbk (97,670%)

22. APLI - PT Asiaplast Industries Tbk (97,223%)

23. AREA - PT Dunia Virtual Online Tbk (97,088%)

24. ARGO - PT Argo Pantes Tbk (99,599%)

25. ARTA - PT Arthavest Tbk (99,845%)

26. ASBI - PT Asuransi Bintang Tbk (96,657%)

27. ASDM - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (96,669%)

28. ASRM - PT Asuransi Ramayana Tbk (96,470%)

29. AWAN - PT Era Digital Media Tbk (95,082%)

30. AXIO - PT Tera Data Indonusa Tbk (97,153%)

31. BABY - PT Multitrend Indo Tbk (96,953%)

32. BAJA - PT Saranacentral Bajatama Tbk (95,706%)

33. BALI - PT Bali Towerindo Sentra Tbk (93,431%)

34. BATA - PT Sepatu Bata Tbk (97,146%)

35. BATR - PT Benteng Api Technic Tbk (93,151%)

36. BBHI - PT Allo Bank Indonesia Tbk (94,976%)

37. BBLD - PT Buana Finance Tbk (96,629%)

38. BBMD - PT Bank Mestika Dharma Tbk (99,258%)

39. BBRM - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (95,148%)

40. BBSI - PT Krom Bank Indonesia Tbk (99,940%)

41. BBSS - PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (94,028%)

42. BCIC - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (98,739%)

43. BDKR - PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (92,553%)

44. BDMN - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (96,113%)

45. BELI - PT Global Digital Niaga Tbk (93,834%)

46. BESS - PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (98,742%)

47. BIKA - PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (94,915%)

48. BIKE - PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (93,085%)

49. BIMA - PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (93,809%)

50. BINA - PT Bank Ina Perdana Tbk (94,113%)