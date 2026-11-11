IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.115 Jelang Review MSCI November 2026

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 10,70 poin atau 0,21 persen ke level 5.115 pada perdagangan Rabu (11/11/2026). IHSG melemah jelang pengumuman rebalancing indeks MSCI yang dijadwalkan rilis pada Kamis (12/11/2026) waktu Indonesia

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan sempat menyentuh level tertinggi 5.144,79 dan level terendah 5.086,02. Indeks dibuka pada level 5.139,09, sebelum mengalami tekanan jual yang membuat pergerakan indeks berada di zona negatif hingga menjelang penutupan.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), tekanan pasar terlihat dari dominasi saham yang mengalami penurunan. Sebanyak 446 saham ditutup melemah, sedangkan 218 saham menguat dan 281 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Aktivitas transaksi perdagangan tercatat mencapai Rp8,746 triliun dengan volume sebanyak 31,15 miliar saham. Sementara itu, frekuensi transaksi mencapai 1,271 juta kali dan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp8.785 triliun.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor perdagangan bergerak di zona merah. Sektor barang baku mencatatkan pelemahan terdalam sebesar 1,86 persen. Disusul sektor perindustrian yang terkoreksi 0,93 persen dan sektor konsumen non-primer melemah 0,74 persen.

Tekanan juga terjadi pada sektor properti yang turun 0,57 persen, teknologi melemah 0,47 persen, keuangan terkoreksi 0,04 persen, serta kesehatan turun 0,05 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor masih mampu bertahan di zona hijau. Sektor transportasi memimpin penguatan sebesar 0,91 persen, diikuti sektor energi yang naik 0,50 persen. Kemudian sektor konsumen primer menguat 0,25 persen dan infrastruktur naik tipis 0,03 persen.