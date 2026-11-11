Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.115 Jelang Review MSCI November 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |16:22 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.115 Jelang Review MSCI November 2026
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.115 Jelang Review MSCI November 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 10,70 poin atau 0,21 persen ke level 5.115 pada perdagangan Rabu (11/11/2026). IHSG melemah jelang pengumuman rebalancing indeks MSCI yang dijadwalkan rilis pada Kamis (12/11/2026) waktu Indonesia

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan sempat menyentuh level tertinggi 5.144,79 dan level terendah 5.086,02. Indeks dibuka pada level 5.139,09, sebelum mengalami tekanan jual yang membuat pergerakan indeks berada di zona negatif hingga menjelang penutupan.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), tekanan pasar terlihat dari dominasi saham yang mengalami penurunan. Sebanyak 446 saham ditutup melemah, sedangkan 218 saham menguat dan 281 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Aktivitas transaksi perdagangan tercatat mencapai Rp8,746 triliun dengan volume sebanyak 31,15 miliar saham. Sementara itu, frekuensi transaksi mencapai 1,271 juta kali dan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp8.785 triliun.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor perdagangan bergerak di zona merah. Sektor barang baku mencatatkan pelemahan terdalam sebesar 1,86 persen. Disusul sektor perindustrian yang terkoreksi 0,93 persen dan sektor konsumen non-primer melemah 0,74 persen.

Tekanan juga terjadi pada sektor properti yang turun 0,57 persen, teknologi melemah 0,47 persen, keuangan terkoreksi 0,04 persen, serta kesehatan turun 0,05 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor masih mampu bertahan di zona hijau. Sektor transportasi memimpin penguatan sebesar 0,91 persen, diikuti sektor energi yang naik 0,50 persen. Kemudian sektor konsumen primer menguat 0,25 persen dan infrastruktur naik tipis 0,03 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/278/3253345/ihsg_hari_ini-CRwV_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,26 Persen ke Level 5.139
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253292/ihsg-nUme_large.jpg
Saham HSC Bertambah 300, Bobot 6,16 Persen Dikeluarkan dari IHSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253289/ihsg-zRdr_large.jpg
Alasan Metodologi Saham HSC Diubah, Threshold Rp5 Triliun Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253288/bei-LJwF_large.jpg
BEI Colek Investor Global Jelang Pengumuman Rebalancing MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253128/ihsg_hari_ini-CiAs_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.096
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/278/3253021/ihsg-YDGp_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat ke 5.073, Transaksi Rp9,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement