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IHSG Ditutup Menguat ke 5.073, Transaksi Rp9,1 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:15 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 5.073, Transaksi Rp9,1 Triliun
IHSG Ditutup Menguat ke 5.073, Transaksi Rp9,1 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 23,34 poin atau 0,46 persen ke level 5.073,77 pada sesi terakhir perdagangan. IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.105,83.

Pada penutupan perdagangan, Senin (9/11/2026), terdapat 391 saham menguat, 279 saham melemah dan 293 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,1 triliun dari 22 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,79 persen ke 522, indeks JII menguat 0,51 persen ke 288, indeks IDX30 naik 0,88 persen ke 294 dan indeks MNC36 naik 0,83 persen ke 231.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijay yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, properti. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, teknologi dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME) naik 30 persen ke Rp39, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) naik 25 persen ke Rp725, dan PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA) naik 25 persen ke Rp310.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Leyand Internasional Tbk (LAPD) turun 8,33 persen ke Rp33, PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) turun 6,99 persen ke Rp173, dan PT DCI Indonesia Tbk (DCII) turun 6,94 persen di Rp146.500.

(Dani Jumadil Akhir)

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