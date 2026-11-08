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IHSG Berpeluang Menguat Terbatas Pekan Depan, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |16:21 WIB
IHSG Berpeluang Menguat Terbatas Pekan Depan, Berikut Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak menguat terbatas pada perdagangan sepekan ke depan. Pelaku pasar diimbau untuk mencermati sejumlah sentimen global dan domestik, mulai dari pengumuman evaluasi indeks MSCI hingga pergerakan nilai tukar Rupiah.

Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan bahwa berdasarkan analisis teknikal, IHSG memiliki area rentang pergerakan support dan resistance yang perlu diantisipasi oleh para investor sepanjang pekan mendatang.

“Sepekan ke depan, kami perkirakan IHSG berpeluang menguat terbatas dengan support 4824 dan resistance 5247,” kata Herditya kepada Okezone, Minggu (8/11/2026).

Herditya merinci ada tiga sentimen utama yang akan memengaruhi arah pergerakan pasar saham domestik.

Pertama, pelaku pasar tengah menantikan rilis MSCI Index November Review yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kedua, pasar akan mencermati publikasi data makroekonomi China, seperti tingkat inflasi dan neraca perdagangan, disusul oleh rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).

 

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