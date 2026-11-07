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Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka November, Ini Bocorannya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |08:05 WIB
Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka November, Ini Bocorannya
Pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. Rekrutmen ini dilakukan untuk menggantikan aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun sekaligus memenuhi kebutuhan pegawai dalam menjalankan program prioritas pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan rencana tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Prasetyo mengatakan, pemerintah perlu melakukan penyegaran komposisi pegawai negeri sipil (PNS) karena setiap tahun terdapat pegawai yang memasuki usia pensiun.

"Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS, ya, yang memang kita perlukan dalam rangka, pertama, melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki usia pensiun. Itu yang pertama," kata Prasetyo seusai rapat.

Selain menggantikan pegawai yang pensiun, rekrutmen CPNS juga bertujuan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

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