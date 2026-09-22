Anak Pegawai Pertanian Korban Penembakan KKB Dapat Bantuan Rp300 Juta, 3 Keluarga Direkrut Bulog

Anak Pegawai Pertanian Korban Penembakan KKB Dapat Bantuan Rp300 Juta, 3 Keluarga Direkrut Bulog (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anak-anak pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mendapat bantuan beasiswa dari Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, tiga anggota keluarga korban juga direkrut untuk bekerja di Perum Bulog.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp50 juta untuk setiap anak korban. Total bantuan yang diberikan kepada keluarga korban mencapai Rp300 juta.

"Hari ini kami sebagai Menteri Pertanian dan seluruh teman-teman, kita memberikan dukungan moril kepada anak-anak yang ditinggalkan. Insyaallah kami beri beasiswa sesuai kemampuan kita, satu orang Rp50 juta. Totalnya dengan keluarganya Rp300 juta," kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).

Dia mengatakan bantuan tersebut diserahkan secara langsung dan diharapkan dapat membantu anak-anak korban melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

"Hari ini kita serahkan. Langsung kita serahkan, bukan serahkan bertahap.Kami harapkan anak-anak yang ditinggalkan itu pendidikannya tinggi dan doakan orang tuanya yang telah gugur dalam tugas," lanjutnya.

Selain bantuan pendidikan, Amran menyampaikan tiga anak dari keluarga korban yang telah menyelesaikan pendidikan juga telah mendapat pekerjaan di Bulog.

"Kami terima kasih kepada Pak Dirut (Bulog) juga. Ada tiga orang anak yang ditinggalkan yang sudah selesai, kita pekerjakan. Diterima kerja di Bulog," kata Amran.

Amran menyebut para korban merupakan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua Pegunungan. Disampaikan Amran, mereka adalah pahlawan pangan yang gugur pada saat mengantar pangan ke wilayah terjauh, terpinggir di daerah Provinsi Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Kami atas nama pemerintah dari Kementerian Pertanian mengucapkan belasungkawa, duka cita yang mendalam kepada almarhumah dan almarhum. Semoga beliau diterima di sisi-Nya. Beliau pahlawan-pahlawan pangan kita yang gugur pada saat mengantar pangan ke wilayah terjauh," ungkap Amran.