Dirut KAI Buka Suara soal Penyitaan Rp2 Miliar oleh KPK: Saya Sangat Sedih

JAKARTA - Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin membantah adanya pemberitaan soal penyitaan dana sebesar Rp2 miliar darinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Jumat (6/11/2026).



Bobby juga mengatakan hari ini tengah berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi perlintasan sebidang menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.



"Hari ini saya berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi guna memastikan keselamatan di perlintasan sebidang. Kami terus mengupayakan langkah terbaik menuju zero accident, khususnya dalam menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sesuai arahan Bapak Presiden," katanya.



Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan dana sebesar Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018-2023 yang saat ini tengah dalam penyidikan.



Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam perkara tersebut Bobby Rasyidin masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.



"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar, dari salah seorang saksi Sdr. BR," kata Budi saat dihubung wartawan, Jumat (6/11/2026).



Selain itu, KPK juga sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023 pada Selasa (4/8/2026).