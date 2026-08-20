Angkutan Ritel Lewat Kereta Capai 41.980 Ton hingga Juli 2026

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatat volume pengiriman lebih dari 2 juta paket atau sekitar 41.980 ton hingga Juli 2026. Angka ini naik 15 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 36.367 ton.



VP of Commercial KAI Logistik Ferdian Pardosi mengungkapkan, pertumbuhan angkutan ritel hingga Juli 2026 menjadi salah satu indikator positif bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang mudah diakses dan memiliki jaringan luas terus meningkat.



"Kami melihat momentum ini sebagai peluang untuk terus memperkuat kualitas layanan sekaligus menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan," katanya di Jakarta, Kamis (20/8/2026).



Dari keseluruhan layanan pengiriman, paket masih menjadi komoditas dengan volume pengiriman terbesar, yakni mencapai sekitar 1,78 juta kiriman hingga Juli 2026.



Selanjutnya, layanan pengiriman hewan mencatat sekitar 107 ribu kiriman. Sementara itu, pengiriman sepeda motor mencapai sekitar 88 ribu unit, dengan volume pengiriman tertinggi tercatat pada Juli 2026.



Peningkatan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat seiring dimulainya tahun ajaran baru di perguruan tinggi.



Kinerja tersebut juga menandai penguatan segmen kurir memasuki semsester II tahun 2026 ini. Momentum peningkatan juga terlihat pada Juli 2026, yang mencatatkan pertumbuhan rata-rata sekitar 15% pada jumlah pengiriman berbagai komoditas utama dibandingkan periode sebelumnya.



"Tren tersebut memperlihatkan bahwa permintaan terhadap layanan ritel tidak hanya bertumpu pada pengiriman paket, tetapi juga semakin beragam sesuai kebutuhan masyarakat,” lanjut Pardosi.