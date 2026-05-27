KAI Logistik Kirim 25 Kereta dari Jakarta ke Sumatera

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usaha, KAI Logistik menangani pengiriman heavy cargo melalui layanan logistik terintegrasi. Pada akhir Mei 2026, melakukan pengiriman secara bertahap sebanyak 25 kereta dari wilayah Daop 1 Jakarta menuju Divre IV Tanjung Karang.

Penugasan ini menjadi bagian dari sinergi berkelanjutan antara induk dan anak perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas serta optimalisasi operasional transportasi kereta api nasional.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti menyampaikan, langkah strategis ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang kuat antara induk dan anak perusahaan dalam upaya mendukung optimalisasi operasional kereta api di Tanah Air.

“Melalui pengiriman 25 unit kereta ini, KAI Logistik berkomitmen untuk mendukung kesiapan sarana operasional kereta api penumpang di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel),” ujar Aniek dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang kereta api di wilayah Non Jawa (Sumatera dan Sulawesi) pada triwulan I-2026 tercatat mencapai sekitar 1,9 juta orang, atau rata-rata sekitar 637 ribu penumpang per bulan. Penambahan sarana tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan layanan transportasi publik yang semakin andal dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat di Sumatera.