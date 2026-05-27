Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Logistik Kirim 25 Kereta dari Jakarta ke Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |17:45 WIB
KAI Logistik Kirim 25 Kereta dari Jakarta ke Sumatera
KAI Logistik Kirim 25 Kereta dari Jakarta ke Sumatera (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usaha, KAI Logistik menangani pengiriman heavy cargo melalui layanan logistik terintegrasi. Pada akhir Mei 2026, melakukan pengiriman secara bertahap sebanyak 25 kereta dari wilayah Daop 1 Jakarta menuju Divre IV Tanjung Karang. 

Penugasan ini menjadi bagian dari sinergi berkelanjutan antara induk dan anak perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas serta optimalisasi operasional transportasi kereta api nasional.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti menyampaikan, langkah strategis ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang kuat antara induk dan anak perusahaan dalam upaya mendukung optimalisasi operasional kereta api di Tanah Air. 

“Melalui pengiriman 25 unit kereta ini, KAI Logistik berkomitmen untuk mendukung kesiapan sarana operasional kereta api penumpang di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel),” ujar Aniek dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang kereta api di wilayah Non Jawa (Sumatera dan Sulawesi) pada triwulan I-2026 tercatat mencapai sekitar 1,9 juta orang, atau rata-rata sekitar 637 ribu penumpang per bulan.  Penambahan sarana tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan layanan transportasi publik yang semakin andal dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat di Sumatera.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KAI Logistik kereta kereta api KAI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219861/kereta_api-C1Mh_large.jpg
Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217240/kai_logistik-i3dG_large.jpg
Pakai KA Ronggowarsito, Kapasitas Angkut Peti Kemas ke Semarang Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215956/kai-WYQX_large.jpg
Waspada! 130 Perlintasan Kereta di Jakarta Tanpa Penjagaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215538/kai-U6q3_large.jpg
Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, KNKT Selidiki Sistem Persinyalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215367/stasiun-mT16_large.jpg
Menhub Sebut KRL Rute Cikarang Dibuka Siang Ini Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215155/kai-nBbW_large.jpg
Ini Nomor Darurat, Posko Kecelakaan Kereta Bekasi hingga Cara Ambil Barang Hilang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement