Pakai KA Ronggowarsito, Kapasitas Angkut Peti Kemas ke Semarang Ditingkatkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |17:17 WIB
JAKARTA - KAI Logistik, anak usaha PT KAI (Persero) mengkaji rencana peningkatan kapasitas angkut peti kemas melalui KA Ronggowarsito. Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas distribusi barang, khususnya dalam mendukung kebutuhan logistik yang terus berkembang pesat di kawasan industri wilayah Semarang dan sekitarnya.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti, menyampaikan bahwa rencana peningkatan kapasitas ini didorong oleh meningkatnya permintaan dari para pelaku industri yang membutuhkan kepastian distribusi barang secara masif dan terjadwal. 

“Dengan mengoptimalkan layanan KA Ronggowarsito, KAI Logistik menjawab tantangan logistik di Jawa Tengah, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perusahaan manufaktur yang membutuhkan moda transportasi lebih efisien dan andal dibandingkan moda transportasi lainnya," katanya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Melayani rute Jakarta-Semarang PP, layanan ini juga dirancang untuk memperkuat titik logistik di Klari, Karawang. Integrasi ini bertujuan untuk mendukung efisiensi distribusi bagi kawasan industri di Karawang serta memfasilitasi reposisi angkutan shipping line secara lebih efektif.

“Dalam rencana pengembangan yang tengah dijajaki, KA Ronggowarsito diproyeksikan mulai beroperasi dengan frekuensi perjalanan setiap dua hari sekali menggunakan rangkaian 25 Gerbong Datar (GD). Kapasitas ini setara dengan 50 TEUs atau 900 ton dalam sekali perjalanan. Jika diakumulasikan, layanan ini mampu melayani hingga 13.500 ton barang per bulan, yang diharapkan mulai dapat dioperasikan pada Mei 2026,” lanjut Aniek. 

 

