HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Sebut KRL Rute Cikarang Dibuka Siang Ini Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |10:35 WIB
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, operasional Kereta Rel Listrik (KRL) menuju stasiun akhir Cikarang ditargetkan mulai dibuka pada siang ini, Rabu (29/4/2026). 

Menhub menjelaskan, pengoperasian rute sampai Cikarang tersebut sejalan dengan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur, yang sebelumnya ditutup pasca kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin 27 April 2026 malam. Namun pembukaan ini juga tetap akan mengikuti rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 

"Penyelenggaraan KRL pada hari ini insyaallah jika sudah diberikan clearence oleh KNKT, siang ini kami kanan membuka kembali layanan KRL dari Cikarang ke Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi, Rabu (29/4/2026).

Menhub mengatakan, saat ini pihaknya bersama PT KAI (Persero) tengah melakukan uji coba rel, hingga persinyalan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para pengguna jasa. 

 

