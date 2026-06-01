Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Tiket Kereta Tembus 1,3 Juta saat Libur Panjang

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |16:07 WIB
Penjualan Tiket Kereta Tembus 1,3 Juta saat Libur Panjang
Penjualan Tiket Kereta Tembus 1,3 Juta saat Libur Panjang (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 1.308.106 tiket.

Penjualan tiket kereta ini bertepatan dengan momentum libur panjang atau long weekend perayaan Iduladha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan yang terus berlangsung. Pada lima hari pertama periode long weekend, yakni 26-30 Mei 2026, KAI telah melayani sebanyak 956.265 pelanggan di berbagai wilayah operasi di Jawa dan Sumatera.

Anne juga menyebut pola perjalanan masyarakat selama masa libur panjang tahun ini menunjukkan mobilitas yang semakin fleksibel. Menurutnya, masyarakat memanfaatkan kereta api untuk berbagai kebutuhan, mulai dari berwisata, mengunjungi keluarga, menghadiri kegiatan keagamaan, hingga perjalanan bisnis.

"Kami melihat masyarakat semakin leluasa menentukan waktu perjalanannya. Mobilitas tidak terpusat pada satu hari tertentu, melainkan tersebar sepanjang masa liburan. Pola ini menunjukkan kereta api dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berlangsung secara bersamaan di banyak daerah," ujar Anne, dikutip Senin (1/6/2026).

Data okupansi harian selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026 menunjukkan permintaan perjalanan yang tetap tinggi. Pada 26 Mei tercatat 215.311 pelanggan, kemudian 155.653 pelanggan pada 27 Mei, 176.866 pelanggan pada 28 Mei, 192.957 pelanggan pada 29 Mei, dan kembali meningkat menjadi 215.478 pelanggan pada 30 Mei.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221087/kalog-Spr1_large.jpg
KAI Logistik Kirim 25 Kereta dari Jakarta ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219861/kereta_api-C1Mh_large.jpg
Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217240/kai_logistik-i3dG_large.jpg
Pakai KA Ronggowarsito, Kapasitas Angkut Peti Kemas ke Semarang Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215956/kai-WYQX_large.jpg
Waspada! 130 Perlintasan Kereta di Jakarta Tanpa Penjagaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215538/kai-U6q3_large.jpg
Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, KNKT Selidiki Sistem Persinyalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215367/stasiun-mT16_large.jpg
Menhub Sebut KRL Rute Cikarang Dibuka Siang Ini Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement