Penjualan Tiket Kereta Tembus 1,3 Juta saat Libur Panjang

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 1.308.106 tiket.

Penjualan tiket kereta ini bertepatan dengan momentum libur panjang atau long weekend perayaan Iduladha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan yang terus berlangsung. Pada lima hari pertama periode long weekend, yakni 26-30 Mei 2026, KAI telah melayani sebanyak 956.265 pelanggan di berbagai wilayah operasi di Jawa dan Sumatera.

Anne juga menyebut pola perjalanan masyarakat selama masa libur panjang tahun ini menunjukkan mobilitas yang semakin fleksibel. Menurutnya, masyarakat memanfaatkan kereta api untuk berbagai kebutuhan, mulai dari berwisata, mengunjungi keluarga, menghadiri kegiatan keagamaan, hingga perjalanan bisnis.

"Kami melihat masyarakat semakin leluasa menentukan waktu perjalanannya. Mobilitas tidak terpusat pada satu hari tertentu, melainkan tersebar sepanjang masa liburan. Pola ini menunjukkan kereta api dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berlangsung secara bersamaan di banyak daerah," ujar Anne, dikutip Senin (1/6/2026).

Data okupansi harian selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026 menunjukkan permintaan perjalanan yang tetap tinggi. Pada 26 Mei tercatat 215.311 pelanggan, kemudian 155.653 pelanggan pada 27 Mei, 176.866 pelanggan pada 28 Mei, 192.957 pelanggan pada 29 Mei, dan kembali meningkat menjadi 215.478 pelanggan pada 30 Mei.