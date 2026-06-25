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KAI Commuter Tebar Tiket Promo Rp1

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |22:15 WIB
KAI Commuter Tebar Tiket Promo Rp1
KAI Commuter (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) memberlakukan program tarif promo khusus seiring menyambut masa libur sekolah. Selama periode 22-28 Juni 2026, penumpang Commuter Line jalur Tanjung Priok hanya dikenakan tarif Rp1 per orang.

"Tarif khusus ini berlaku bagi pengguna yang naik dari Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) menuju Stasiun Tanjung Priok, Ancol, Kampung Bandan, dan Jakarta Kota, serta rute sebaliknya," ujar Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Karina menjelaskan, syarat tiket berlaku bagi anak berusia minimal 3 tahun atau tinggi badan di atas 90 sentimeter. Pihaknya juga mengimbau penumpang untuk mematuhi aturan barang bawaan dengan dimensi maksimal 40x30x100 sentimeter serta tetap menjaga kebersihan di area stasiun maupun dalam gerbong kereta.

KAI Commuter memproyeksikan lonjakan volume pengguna KRL Jabodetabek pada akhir Juni hingga awal Juli 2026. Data operasional selama Juni mencatat rata-rata jumlah penumpang saat akhir pekan atau hari libur mencapai 736.203 orang. Bahkan, rekor tertinggi terjadi pada Sabtu, 6 Juni, dengan total 845.292 pengguna. 

Sementara itu, volume penumpang pada hari kerja sepanjang Juni ini telah menyentuh angka 1.030.610 orang. Guna mengantisipasi kepadatan, KAI Commuter mengoperasikan 1.065 perjalanan setiap hari mulai pukul 04.00 hingga 24.00 WIB, dengan konsentrasi kepadatan terjadi pada jam sibuk pukul 05.00-07.30 WIB dan 15.00-18.00 WIB.

 

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