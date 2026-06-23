Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun JIS Beroperasi, Naik KRL Cuma Rp1 hingga 28 Juni

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |10:59 WIB
Stasiun JIS Beroperasi, Naik KRL Cuma Rp1 hingga 28 Juni
Stasiun JIS Beroperasi, Naik KRL Cuma Rp1 hingga 28 Juni (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Layanan Commuter Line lintas Tanjung Priok kini resmi berhenti di Stasiun Jakarta International Stadium (JIS), pasca peresmian stasiun tersebut pada Senin (22/6). Dengan stasiun baru ini diharapkan memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju kawasan JIS.

Pada tahap operasional terbatas, Commuter Line relasi Jakarta Kota-Tanjung Priok mulai melayani penumpang di Stasiun JIS sejak pukul 13.00 WIB. Kereta akan berhenti di stasiun tersebut dengan frekuensi perjalanan setiap 30 menit setiap hari, mulai pukul 05.30 WIB hingga 21.00 WIB.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Stasiun JIS menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Jabodetabek. Menurutnya, stasiun yang berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok itu akan membuka akses langsung menuju kawasan stadion melalui konektivitas dengan Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Jakarta Kota.

"Stasiun JIS terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi. Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026). 

Dia menambahkan, pembangunan stasiun baru tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan semakin mudahnya akses menuju JIS, pemerintah berharap kemacetan yang kerap terjadi saat penyelenggaraan acara berskala besar dapat berkurang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159468/krl-y3Ee_large.jpg
Stasiun Karet Tak Ditutup, tapi Diintegrasikan dengan BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109401/krl-0JPY_large.jpg
3 Fakta Stasiun Karet Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109288/stasiun_karet-vDhl_large.jpg
Stasiun Karet Ditutup Mulai April 2025, Penumpang Naik Turun KRL di BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109207/kci-yO1Y_large.jpg
Tambah 15 Perjalanan, KAI Commuter Targetkan Penumpang KRL Tembus 383,7 Juta di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109195/krl-tqRV_large.jpg
KCI Utang Rp3,6 Triliun Buat Impor KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/320/3101019/stasiun_karet-XJdy_large.jpg
7 Fakta Stasiun Karet Bakal Ditutup, Penumpang KRL Turun di BNI City
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement