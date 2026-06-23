Stasiun JIS Beroperasi, Naik KRL Cuma Rp1 hingga 28 Juni

JAKARTA - Layanan Commuter Line lintas Tanjung Priok kini resmi berhenti di Stasiun Jakarta International Stadium (JIS), pasca peresmian stasiun tersebut pada Senin (22/6). Dengan stasiun baru ini diharapkan memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju kawasan JIS.

Pada tahap operasional terbatas, Commuter Line relasi Jakarta Kota-Tanjung Priok mulai melayani penumpang di Stasiun JIS sejak pukul 13.00 WIB. Kereta akan berhenti di stasiun tersebut dengan frekuensi perjalanan setiap 30 menit setiap hari, mulai pukul 05.30 WIB hingga 21.00 WIB.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Stasiun JIS menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Jabodetabek. Menurutnya, stasiun yang berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok itu akan membuka akses langsung menuju kawasan stadion melalui konektivitas dengan Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Jakarta Kota.

"Stasiun JIS terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi. Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, pembangunan stasiun baru tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan semakin mudahnya akses menuju JIS, pemerintah berharap kemacetan yang kerap terjadi saat penyelenggaraan acara berskala besar dapat berkurang.