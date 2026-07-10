Naik 17%, KAI Logistik Angkut 34 Ribu Ton Barang Retail

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), mencatatkan pertumbuhan positif pada layanan angkutan retail melalui KALOG Express sepanjang Semester I 2026.

Perusahaan berhasil mengelola sebanyak 34.651 ton barang retail atau meningkat 17 persen secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29.573 ton. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan logistik berbasis kereta api oleh masyarakat sebagai solusi pengiriman yang andal, efisien, dan terintegrasi.

Direktur Pengembangan Usaha, Aniek Dwi Deviyanti, menjelaskan bahwa peningkatan volume pengiriman tersebut turut tercermin dari jumlah kiriman yang dikelola KALOG Express sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang mencapai sekitar 1,67 juta barang kiriman. “Beragam komoditas berhasil didistribusikan, mulai dari paket, sepeda motor, sepeda, barang elektronik, hingga hewan peliharaan. Capaian ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan layanan KALOG Express oleh masyarakat maupun pelaku usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan distribusi,” jelas Aniek.

Kontribusi Momen Libur Sekolah

Momentum meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode libur pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan layanan. Pada Juni 2026, KALOG Express membukukan volume pengiriman bulanan tertinggi dengan mencapai 6.170 ton. Salah satu kontributor utama berasal dari layanan pengiriman sepeda motor yang meningkat menjadi sekitar 13 ribu unit, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengiriman pada bulan-bulan sebelumnya yang berada di kisaran 11 ribu unit.

“Secara kumulatif hingga Semester I 2026, KAI Logistik telah mendistribusikan sekitar 70 ribu unit sepeda motor ke berbagai wilayah di Indonesia. Layanan tersebut terus menjadi pilihan masyarakat untuk mendukung mobilitas, baik dalam rangka perjalanan liburan, aktivitas pariwisata, maupun kebutuhan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di luar kota. Tren tersebut memperlihatkan bahwa layanan pengiriman kendaraan masih menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan layanan retail Perusahaan,” tambah Aniek.