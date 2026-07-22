KAI Logistik Angkut 8,7 Juta Ton Barang di Semester I-2026, 63 Persen Batu Bara

JAKARTA - KAI Logistik, anak usaha PT KAI (Persero) mengelola angkutan barang mencapai sekitar 8,7 juta ton sepanjang semester I-2026. Angkutan batu bara masih menjadi komoditas utama.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan mengatakan, capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan pada sejumlah segmen bisnis strategis, di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi logistik nasional.

"Sepanjang semester I-2026, batu bara masih menjadi komoditas utama yang kami kelola dengan kontribusi sekitar 63% atau mencapai 5,4 juta ton. Di sisi lain, kami juga mencatatkan pertumbuhan yang positif pada berbagai layanan unggulan, khususnya angkutan kontainer dan layanan ritel, yang menunjukkan semakin luasnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik berbasis kereta api," ujar Yuskal dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Selain batu bara, angkutan kontainer mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sekitar 1,5 juta ton.

Layanan ritel turut tumbuh 29% dengan volume mencapai sekitar 38 ribu ton. Sementara itu, pengelolaan angkutan BBM/BBK mencapai sekitar 1,5 juta ton, diikuti angkutan semen sebesar 191 ribu ton, serta angkutan limbah B3 sekitar 4 ribu ton.

Sementara, pada bulan Juni, perusahaan mengelola volume angkutan hingga 1,9 juta ton, atau berkontribusi sekitar 22% terhadap total volume semester I-2026.

"Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika industri melalui strategi bisnis yang adaptif serta penguatan kualitas layanan secara berkelanjutan," tambah Yuskal.

Tren pertumbuhan tersebut juga terlihat dibandingkan secara kuartal. Pada triwulan II-2026, KAI Logistik mengelola volume angkutan sebesar 5,1 juta ton, meningkat 1,5 juta ton dibandingkan triwulan I-2026 yang berada di sekitar 3,6 juta ton.

Peningkatan tersebut ditopang oleh pertumbuhan pada hampir seluruh lini bisnis. Angkutan batu bara mencatatkan kenaikan tertinggi pada triwulan II dibandingkan triwulan I, yaitu hingga 1,3 juta ton, diikuti angkutan semen yang meningkat 46 ribu ton, angkutan kontainer meningkat 129 ribu ton, angkutan ritel yang meningkat 907 ton, serta pengelolaan limbah B3 yang meningkat 486 ton.