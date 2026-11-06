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IHSG Dibuka Anjlok 1,4 Persen ke 4.955

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |09:14 WIB
IHSG Dibuka Anjlok 1,4 Persen ke 4.955
IHSG Dibuka Anjlok 1,4 Persen ke 4.955 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1,48 persen ke level 4.955 pada perdagangan hari ini, Jumat (6/11/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 1,40 persen ke level 4.960.

Pada perdagangan pagi ini terdapat 86 saham di zona hijau, 465 melemah dan 412 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp513 miliar, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,16 persen ke 507, indeks JII turun 2 persen ke 284, indeks MNC36 turun 1,23 persen ke 224, dan IDX30 turun 1,08 persen ke 286.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK), PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS), dan PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) dan PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM).
 

(Dani Jumadil Akhir)

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