IHSG Menghijau di Awal Pekan, Naik ke Level 5.082

IHSG Dibuka Menguat di Awal Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Senin (9/11/2026) di zona hijau. IHSG menguat 0,63 persen ke level 5.082 pada pembukaan perdagangan awal pekan.

Berdasarkan data perdagangan pagi ini, volume transaksi tercatat mencapai 270 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp147 miliar. Sementara itu, frekuensi perdagangan mencapai 22 ribu kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 219 saham menguat, 106 saham melemah, dan 638 saham tidak mengalami perubahan harga. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp8,7 triliun.

Pada perdagangan pagi ini, saham Aetha Mahiya Investama (AIMS) memimpin jajaran saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers). Saham AIMS melonjak 24,68 persen.

Posisi berikutnya ditempati Golden Flower (POLU) yang menguat 19,72 persen, disusul Suryamas Dutamakmur (SMDM) dengan kenaikan 10,41 persen.

Sebaliknya, saham BSA Logistics Indonesia (WBSA) memimpin daftar saham dengan penurunan terdalam (top losers), yakni terkoreksi 6,98 persen.

Selanjutnya, saham Bintang Samudera Mandiri Lines (BSML) melemah 6,92 persen, diikuti Asri Karya Lestari (ASLI) yang turun 6,91 persen.