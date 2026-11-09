Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menghijau di Awal Pekan, Naik ke Level 5.082

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |09:20 WIB
IHSG Menghijau di Awal Pekan, Naik ke Level 5.082
IHSG Dibuka Menguat di Awal Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Senin (9/11/2026) di zona hijau. IHSG menguat 0,63 persen ke level 5.082 pada pembukaan perdagangan awal pekan.

Berdasarkan data perdagangan pagi ini, volume transaksi tercatat mencapai 270 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp147 miliar. Sementara itu, frekuensi perdagangan mencapai 22 ribu kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 219 saham menguat, 106 saham melemah, dan 638 saham tidak mengalami perubahan harga. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp8,7 triliun.

Pada perdagangan pagi ini, saham Aetha Mahiya Investama (AIMS) memimpin jajaran saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers). Saham AIMS melonjak 24,68 persen.

Posisi berikutnya ditempati Golden Flower (POLU) yang menguat 19,72 persen, disusul Suryamas Dutamakmur (SMDM) dengan kenaikan 10,41 persen.

Sebaliknya, saham BSA Logistics Indonesia (WBSA) memimpin daftar saham dengan penurunan terdalam (top losers), yakni terkoreksi 6,98 persen.

Selanjutnya, saham Bintang Samudera Mandiri Lines (BSML) melemah 6,92 persen, diikuti Asri Karya Lestari (ASLI) yang turun 6,91 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/278/3252920//ihsg-XAye_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat Terbatas Pekan Ini, Investor Cermati Review MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/278/3252828//ihsg_hari_ini-nsNU_large.jpg
IHSG Berpeluang Menguat Terbatas Pekan Depan, Berikut Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/278/3252629//ihsg-pZFc_large.jpg
Daftar Saham Paling Cuan dan Boncos Selama Sepekan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/278/3252624//ihsg-9XRE_large.jpg
Investor Asing Jual Saham RI Hampir Rp100 Triliun Sepanjang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/278/3252621//ihsg-2Ykx_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,13 Persen ke 5.050, Kapitalisasi Pasar Susut Rp118 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252531//ihsg-pTmS_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,40 Persen ke Level 5.050
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement