IHSG Diproyeksi Menguat Terbatas Pekan Ini, Investor Cermati Review MSCI

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak menguat terbatas dalam rentang konsolidasi 4.920–5.130 pada pekan ini. Pergerakan indeks diperkirakan masih dibayangi sikap wait and see investor menjelang pengumuman hasil review indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 11 November 2026 waktu Eropa Tengah atau 12 November 2026 pukul 05.00 WIB.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Ardy Irianto Subekti, mengatakan pemulihan IHSG masih tergolong rapuh. Arah pergerakan indeks selanjutnya akan dipengaruhi hasil review MSCI, arus dana asing, data inflasi Amerika Serikat (AS), serta stabilitas nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia.

"Pemulihan masih rapuh dan arah selanjutnya bergantung pada hasil review MSCI pada 11-12 November, arus dana asing, data inflasi AS pada 10 November yang menentukan peluang kenaikan suku bunga The Fed, serta stabilitas Rupiah dan harga minyak," ujar Ardy dalam risetnya, Senin (9/11/2026).

Pada perdagangan Jumat (6/11/2026), IHSG ditutup menguat 0,40 persen ke level 5.050,43. Penguatan tersebut mempertahankan posisi indeks di atas level psikologis 5.000 setelah sebelumnya menutup celah penurunan harga (gap filling) di area 4.920.

Meski demikian, secara teknikal, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) masih berada di area negatif meskipun mulai mendekati garis sinyal (signal line). Posisi IHSG yang masih berada di bawah Moving Average 20 (MA20) juga menunjukkan bahwa tren penguatan belum terkonfirmasi.

Dalam skenario moderat, IHSG diperkirakan bergerak konsolidatif di kisaran 4.920–5.130. Investor cenderung menahan transaksi besar sambil mencermati hasil review MSCI dan perkembangan arus modal asing.

Ardy menyebut aksi beli bersih (net buy) investor asing pada saham perbankan berkapitalisasi besar, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), pada perdagangan Jumat menjadi indikasi awal aksi akumulasi saham di harga bawah (bottom fishing).

Untuk strategi perdagangan, investor disarankan menunggu konfirmasi penutupan IHSG di atas level 5.127 yang disertai peningkatan volume transaksi.

Sementara itu, dalam skenario optimistis, IHSG berpeluang menembus level resistance 5.127 dan bergerak menuju kisaran 5.247–5.305.

Peluang tersebut terbuka apabila hasil review MSCI tidak memberikan tekanan tambahan terhadap pasar, reformasi pasar modal yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat respons positif, harga minyak dunia tetap rendah, serta aliran modal asing kembali meningkat.

Sebaliknya, dalam skenario pesimistis, IHSG berisiko menembus ke bawah level support 4.920 apabila hasil review MSCI memicu aksi jual investor asing. Risiko tersebut juga dapat meningkat jika data inflasi AS memperbesar peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember dan Rupiah melemah hingga melampaui Rp18.100 per dolar AS.

Jika kondisi tersebut terjadi, IHSG berpotensi menguji kembali level 4.824 hingga 4.760. Dalam situasi ini, investor disarankan meningkatkan kepemilikan instrumen defensif, seperti emas dan uang tunai.

"Strategi yang sebaiknya diterapkan yakni defensif dan selektif dengan alokasi cash 30-40 persen menjelang hasil review MSCI, akumulasi bertahap dan memperhitungkan manajemen risiko yang ketat," jelas Ardy.

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