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IHSG Sesi I Anjlok 1,97 Persen ke Level 4.931, 569 Saham Berguguran

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |12:23 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 1,97 Persen ke Level 4.931, 569 Saham Berguguran
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,97 persen atau turun 98,9 poin ke level 4.931 pada penutupan perdagangan sesi I. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,97 persen atau turun 98,9 poin ke level 4.931 pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (6/11/2026). Tekanan jual terjadi pada mayoritas saham dan sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada pembukaan perdagangan, IHSG berada di level 4.955. Sepanjang sesi pertama, indeks bergerak dalam rentang 4.925 hingga 4.969 sebelum berakhir di zona merah.

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 569 saham mengalami penurunan, sedangkan 147 saham menguat dan 247 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Aktivitas perdagangan hingga jeda siang mencatatkan volume sebanyak 9,3 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,4 triliun. Frekuensi transaksi tercatat lebih dari 567 ribu kali.

Dari jajaran saham yang menguat, Wahana Inti Makmur (NASI) memimpin daftar saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, yakni sebesar 29,23 persen. Saranacentral Bajatama (BAJA) menyusul dengan penguatan 28,87 persen, sedangkan Champ Resto Indonesia (ENAK) naik 26,57 persen.

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