Saham HSC Bertambah 300, Bobot 6,16 Persen Dikeluarkan dari IHSG

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengumumkan perluasan daftar saham yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi. Penambahan ini merupakan bagian dari pembenahan metodologi penyaringan guna memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal nasional.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, penambahan 300 saham baru ke dalam daftar HSC mewakili porsi bobot sebesar 6,16 persen terhadap total kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Seluruh saham yang masuk dalam daftar ini dipastikan akan dikecualikan dari perhitungan indeks.

"Jadi, setelah dikeluarkan, kami tidak hitung lagi. Kemarin kan yang dikeluarkan sudah 18 persen, sekarang ditambah lagi jadi ditambah 6,16 persen," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa lonjakan jumlah emiten yang masuk dalam skema HSC merupakan konsekuensi langsung dari pemberlakuan metodologi perhitungan baru.

Pada metodologi terdahulu, penyaringan hanya membatasi saham-saham dengan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun. Batasan tersebut kini resmi ditanggal sehingga proses evaluasi menyasar seluruh emiten tanpa terkecuali.

"Artinya screening terhadap HSC dilakukan terhadap seluruh pasar dan saham yang tercatat," tegasnya.

Selain itu, indikator price impact ratio (PIR), yang sebelumnya dipakai untuk mengukur tingkat kemampuan penyerapan volume transaksi tanpa memicu pergerakan harga signifikan, juga tidak lagi diperhitungkan.

Melalui penyesuaian ini, penetapan kriteria HSC dapat dilakukan secara preventif tanpa perlu menunggu timbulnya anomali pergerakan harga saham di pasar.

"Oleh karena itu, komite memutuskan bahwa metodologi HSC atas pemegang saham 10 pihak atau kurang yang memiliki saham 92,5 persen atau lebih akan masuk ke dalam HSC," ujar Jeffrey.