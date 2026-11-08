CMSE 2026 Catat Rekor 15.372 Pengunjung Langsung, BEI Dorong Inklusi hingga Kualitas Investor

JAKARTA - Gelaran Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 yang berlangsung pada 5–7 November 2026 berhasil mencetak rekor baru dengan kehadiran 15.372 pengunjung secara langsung (luring). Angka ini melesat 31,59 persen dibandingkan rekor penyelenggaraan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 11.682 pengunjung, mengindikasikan tingginya antusiasme publik terhadap pasar modal domestik.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi mengatakan bahwa CMSE 2026 mengadopsi filosofi olahraga maraton sebagai perumpamaan perjalanan seorang investor, di mana fokus utama terletak pada persiapan, ketahanan stamina, dan pengolahan disiplin dalam menghadapi dinamika pasar.

“Begitu pula dengan investasi. Keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa cepat seseorang memperoleh keuntungan, tetapi juga oleh kemampuannya untuk terus belajar, menjaga disiplin, memahami risiko, dan konsisten menjalankan tujuan keuangan,” ujar Iding dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Iding menegaskan bahwa BEI akan terus menggalakkan program edukasi dan inklusi secara berkelanjutan melalui Sekolah Pasar Modal (SPM), optimalisasi Galeri Investasi BEI, program Duta Pasar Modal, hingga pengenalan ragam produk seperti saham, reksa dana, ETF, obligasi, dan sukuk.

Ia berharap momentum CMSE 2026 dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil langkah awal berinvestasi dengan berbekal pengetahuan yang memadai.

“Mari jadikan semangat CMSE 2026 sebagai energi untuk terus bergerak dan berkolaborasi dalam membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di pasar modal,” pungkas Iding.

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan sokongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resmi menutup rangkaian CMSE 2026 pada Sabtu (7/11/2026).

Mengusung tema “Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan”, hajatan tahunan ini digelar secara hibrida di Main Hall BEI, Jakarta, serta disiarkan secara daring via kanal YouTube BEI.