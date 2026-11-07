BEI Kantongi 9 Calon Emiten IPO 2026, Ada Perusahaan Beraset Jumbo

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi sembilan perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) hingga 6 November 2026. Dari jumlah tersebut, sektor kesehatan (healthcare) mendominasi dengan kontribusi mencapai 44,4 persen.

Berdasarkan data pipeline BEI, Jakarta, Sabtu (7/11/2026), dari sembilan calon emiten tersebut, sebanyak empat perusahaan berasal dari sektor kesehatan. Sementara itu, sektor basic materials dan energi masing-masing menyumbang dua perusahaan, sedangkan satu perusahaan lainnya berasal dari sektor keuangan (financials).

Dari sisi skala aset, mayoritas perusahaan yang mengantre untuk melantai di bursa merupakan perusahaan dengan aset skala menengah. Tercatat sebanyak lima perusahaan memiliki aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Sementara itu, tiga perusahaan masuk dalam kategori aset skala besar, yakni memiliki aset di atas Rp250 miliar. Adapun satu perusahaan lainnya merupakan perusahaan dengan aset skala kecil atau di bawah Rp50 miliar.