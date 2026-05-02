BEI Catat 15 Perusahaan Antre IPO, Mayoritas Aset Jumbo

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 15 perusahaan dalam antrean atau pipeline untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga akhir April 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan bahwa mayoritas calon emiten tersebut, yakni sebanyak 11 perusahaan, merupakan entitas dengan aset skala besar yang nilainya melebihi Rp250 miliar.

“Hingga saat ini terdapat 15 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujar Nyoman dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, 4 perusahaan lainnya masuk dalam kategori aset skala menengah dengan rentang nilai antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, dan tidak ada satu pun perusahaan dari kategori aset skala kecil di bawah Rp50 miliar dalam daftar tersebut.

Hingga periode 30 April 2026 sendiri, tercatat baru satu perusahaan yang telah resmi melantai di bursa dengan raihan dana mencapai Rp00 miliar.