HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |15:32 WIB
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
IPO BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih terdapat empat perusahaan dalam pipeline pencatatan saham hingga 1 Agustus 2025. Mayoritas dari calon emiten tersebut berasal dari kategori aset skala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan keempat perusahaan tersebut memiliki klasifikasi aset yang beragam.

Rincian pipeline terdiri dari satu perusahaan aset skala menengah dan tiga perusahaan aset skala besar.

Adapun calon emiten jumbo datang dari perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

"Perusahaan aset skala menengah memiliki aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, sementara skala besar di atas Rp250 miliar," kata Nyoman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
