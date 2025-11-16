Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |14:10 WIB
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
IPO BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga perusahaan dipastikan masih berpeluang masuk dalam pipeline pencatat saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tutup 2025. 

Jika ini masuk, maka akan menambah peluang penawaran umum perdana (IPO) lebih banyak pada 2026.

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan sampai pertengahan November terdapat 24 emiten baru yang sudah resmi tercatat. 

Sementara itu, total pipeline IPO mencakup 13 perusahaan yang dijadwalkan berpotensi melantai hingga 2026. 

“Pipelines kami matang. Ada tiga perusahaan yang secara waktu masih memungkinkan masuk tahun ini,” ujar Nyoman, Minggu (16/11/2025).

Ia menyebut bahwa meski secara global jumlah IPO tengah mengalami penurunan, kondisi Indonesia justru bergerak berbeda. 

Nilai penghimpunan dana dari aksi IPO di Tanah Air tercatat meningkat sekitar 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Rata-rata dana yang berhasil dihimpun berada pada kisaran 680 juta hingga 700 juta dolar AS per emiten.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement