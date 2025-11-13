Investor Pasar Modal Melesat ke 19,3 Juta, BEI Ingatkan Risiko Investasi

Jumlah investor BEI terus meningkat secara konsisten. (Foto ;Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 19,3 juta hingga Oktober 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan penguatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk melalui relaunching aplikasi iKISI oleh PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI).

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI, Risa E. Rustam, menyampaikan jumlah investor terus meningkat secara konsisten.

“Basis investor di pasar modal Indonesia saat ini telah bertumbuh mencapai 19,3 juta investor atau bertambah hampir 4,5 juta investor baru sampai dengan bulan Oktober 2025,” ujar Risa di Gedung BEI, Kamis (13/11/2025).

Risa menekankan pertumbuhan investor perlu diimbangi dengan pemahaman yang kuat mengenai produk dan risiko investasi.

Kepada para investor, Bursa menegaskan pentingnya berinvestasi secara bertanggung jawab dan memahami profil risiko.

“Investor juga perlu mengenali produk yang digunakan, dan selalu bertransaksi melalui lembaga resmi dan diawasi,” jelasnya.

Presiden Direktur KISI, Kyoung Hun Nam, menyatakan pembaruan aplikasi iKISI menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses dan memberdayakan investor.

“Kami ingin setiap investor, dari pemula hingga profesional, merasa percaya diri dan berdaya saat mengelola investasinya,” jelasnya.

Kyoung juga menambahkan ajakan agar investor terus memanfaatkan fitur digital untuk memperdalam partisipasi di pasar modal.