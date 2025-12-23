IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 61,06 poin atau 0,71 persen ke level 8.584 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (23/12/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 292 saham menguat, 387 saham melemah dan 279 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp23,7 triliun dari 39,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,25 persen ke 848,96, indeks JII turun 1,59 persen ke 581,59, indeks IDX30 melemah 0,78 persen ke 436,67 dan indeks MNC36 melemah 0,84 persen ke 344,06.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, kesehatan, infrastruktur dan transportasi. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer siklikal, infrastruktur, industri, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) naik 25 persen ke Rp520, PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) naik 25 persen ke Rp280, dan saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 24,82 persen ke Rp855.