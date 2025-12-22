Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 36,29 poin atau 0,42 persen ke level 8.645 pada sesi terakhir perdagangan Senin (22/12/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 260 saham menguat, 462 saham melemah dan 236 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp24 triliun dari 41,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,73 persen ke 859,73, indeks JII menguat 0,98 persen ke 590,99, indeks IDX30 menguat 0,35 persen ke 440,10 dan indeks MNC36 menguat 0,32 persen ke 346,97.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, bahan baku, properti, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Bima Sakti Pertiwi Tbk (PAMG) naik 30,30 persen ke Rp86, PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV) naik 25,64 persen ke Rp147, dan saham PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) naik 25 persen ke Rp300.

 

