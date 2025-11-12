Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas x BEI Jawa Tengah

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |15:03 WIB
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas x BEI Jawa Tengah
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Pergerakan pasar modal sangat fluktuatif. Ada berbagai faktor yang mendorong terjadinya perubahan permintaan dan penawaran, serta berpengaruh terhadap tingkat keuntungan. Oleh sebab itu, trader maupun investor memerlukan bekal analitik yang kuat serta kemampuan dalam membaca kondisi pasar.

MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia mengadakan webinar yang bisa diikuti oleh investor atau  trader pemula maupun yang sudah berpengalaman sekalipun untuk menambah pengetahuan dan keterampilan Anda dalam dunia pasar modal. Anda dapat mempelajari dinamika pasar modal saat ini, mengenal ARA, ARB, suspensi dalam konteks market behavior, serta strategi valuasi saham untuk menemukan nilai wajar di tengah volatilitas harga.

Jangan lewatkan webinar gratis Beyond the Chart ”Strategi Melihat Kondisi Pasar dan Valuasi Saham” pada Kamis (13/11/2025) pukul 15.30 WIB bersama Sharia & Product Development MNC Sekuritas Kurnia Ali Akbar dan Deputi Kepala Wilayah KP BEI Jawa Tengah 2 Ari Seta Kurniawan. Daftar sekarang juga melalui bit.ly/EdukasiMNCSekuritas1311

 

