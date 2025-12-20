9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 9 perusahaan berada dalam pipeline untuk melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO).



Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sebanyak dua perusahaan masuk dalam kategori aset kecil atau di bawah Rp50 miliar, sebanyak satu perusahaan masuk dalam kategori aset berskala sedang atau antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Kemudian, enam perusahaan memiliki aset berskala besar atau di atas Rp250 miliar.



“Adapun sampai dengan 19 Desember 2025 telah tercatat 26 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp18,11 triliun,” kata Nyoman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).



Dari daftar pipeline perusahaan yang akan IPO, sebanyak tiga perusahaan berasal dari sektor keuangan. Kemudian, masing-masing satu perusahaan dari sektor energi, industri, teknologi dan transportasi.



“Selanjutnya, sebanyak dua perusahaan berasal dari bahan baku,” kata Nyoman.