Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |12:38 WIB
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 9 perusahaan berada dalam pipeline untuk melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sebanyak dua perusahaan masuk dalam kategori aset kecil atau di bawah Rp50 miliar, sebanyak satu perusahaan masuk dalam kategori aset berskala sedang atau antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Kemudian, enam perusahaan memiliki aset berskala besar atau di atas Rp250 miliar.

“Adapun sampai dengan 19 Desember 2025 telah tercatat 26 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp18,11 triliun,” kata Nyoman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Dari daftar pipeline perusahaan yang akan IPO, sebanyak tiga perusahaan berasal dari sektor keuangan. Kemudian, masing-masing satu perusahaan dari sektor energi, industri, teknologi dan transportasi.

“Selanjutnya, sebanyak dua perusahaan berasal dari bahan baku,” kata Nyoman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190239/ihsg_ditutup_menguat-zZad_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement