HOME FINANCE MARKET UPDATE

Istana: Bismillah, IHSG Hari Ini Bisa Naik

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |10:38 WIB
Istana: Bismillah, IHSG Hari Ini Bisa Naik
Istana: Bismillah, IHSG Hari Ini Bisa Naik (Foto: Mensesneg/Setpres)
A
A
A

BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa kembali membaik setelah beberapa waktu lalu anjlok. Namun, dalam pembukaan pagi ini, IHSG masih melemah.

“Bismillah hari ini bisa naik. Bismillah. Ya, bismillah. Hari ini, bismillah, kita harus optimis, kita harus yakin. Kan itu untuk kepentingan kita semua ya,” ujar Prasetyo Hadi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Sementara itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat setelah adanya pengunduran diri tiga pejabat definitif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Prasetyo menjelaskan bahwa kekosongan tersebut telah diisi oleh Pejabat Sementara (Pjs) melalui mekanisme internal Dewan Komisioner guna memastikan fungsi pengawasan pasar modal tetap berjalan maksimal.

Langkah ini sebelumnya telah dijelaskan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran terkait, yang juga dihadiri oleh Pjs OJK dan Pjs Bursa Efek Indonesia.

“Kemarin kan sudah ya di dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menko Ekonomi, Pak Airlangga, beserta dengan seluruh jajaran pemerintah. Kemudian juga dihadiri oleh pejabat sementara OJK,” jelas Prasetyo.

 

Halaman:
1 2
