Bos Djarum Michael Bambang Hartono Meninggal Dunia

JAKARTA – Pengusaha dan pemilik Grup Djarum, Michael Bambang Hartono, tutup usia di Singapura pada siang hari ini. Kepergiannya menandai kehilangan salah satu tokoh penting dalam dunia usaha Indonesia.

"Michael Bambang Hartono meninggal di Singapura," ujar Corporate Affairs Director GDP Ossi Indra Wardhani di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Michael Bambang Hartono bersama saudaranya, R. Budi Hartono, dikenal sebagai pengembang bisnis di sektor tembakau dan menjadikan Djarum sebagai salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. Selain itu, keduanya juga memiliki investasi strategis di PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Hartono bersaudara juga terlibat dalam penawaran umum perdana (IPO) PT Global Digital Niaga Tbk, induk usaha e-commerce Blibli, yang merupakan salah satu IPO terbesar di Indonesia pada 2022 dengan perolehan dana sekitar USD510 juta.