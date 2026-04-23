Daftar 5 Wanita Terkaya di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp140 Triliun

JAKARTA - Daftar wanita terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025. Wanita terkaya ini masuk jajaran daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Mereka mempunyai berbagai macam bisnis yang menghasilkan harta kekayaan hingga triliunan Rupiah.

Wanita terkaya di Indonesia memiliki bisnis seperti data center, energi, batu bara, properti hingga sawit.

1. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia saat ini. Dirinya mempunyai harta kekayaan USD8,2 miliar atau setara Rp140,2 triliun (kurs Rp17.100 per USD) dari sektor teknologi.

Marina merupakan cofounder dan President Commissioner DCI Indonesia, perusahaan data center yang didirikannya pada 2011 bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia.

Dengan kekayaan Rp140 triliun, Marina Budiman menduduki peringkat 8 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025.

2. Dewi Kam

Di urutan kedua wanita terkaya di Indonesia ditempati Dewi Kam. Dewi Kam memiliki harta kekayaan USD4,3 miliar atau setara Rp73,5 triliun dari sektor energi,

Kekayaan Dewi Kam ini berasal dari dari kepemilikan saham minoritas di PT Bayan Resources yang bergerak di bisnis batu bara. Dewi Kam menduduki peringkat 17 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025.