Harta Kekayaan Bos Vingroup Orang Terkaya Asia Tenggara, Geser Prajogo Pangestu

Harta Kekayaan Bos Vingroup Orang Terkaya Asia Tenggara, Geser Prajogo Pangestu
Harta kekayaan Bos Vingroup orang terkaya Asia Tenggara, geser Prajogo Pangestu. (Foto: Okezone.com/Forbes)
JAKARTA – Harta kekayaan Bos Vingroup orang terkaya Asia Tenggara, geser Prajogo Pangestu. 

Bos Vingroup, Pham Nhat Vuong, kini menjadi orang terkaya di Asia Tenggara, menggeser posisi Prajogo Pangestu.

Berdasarkan data Forbes pada Selasa (7/4/2026), Pham Nhat Vuong tercatat memiliki kekayaan sebesar USD24,7 miliar atau setara Rp422 triliun (kurs Rp17.085 per USD).

Jumlah tersebut melampaui kekayaan Prajogo Pangestu yang sebelumnya menempati posisi teratas dengan total USD19,3 miliar atau setara Rp329,8 triliun.

Kenaikan kekayaan Pham Nhat Vuong mencapai USD340 juta atau sekitar 1,4 persen. Peningkatan ini didorong oleh kinerja bisnis Vingroup yang bergerak di berbagai sektor, seperti real estate melalui Vinhomes, ritel dan pariwisata melalui Vinpearl, serta layanan kesehatan.

Selain itu, Vingroup juga memiliki unit bisnis utama di sektor kendaraan listrik melalui VinFast, pengembangan properti, serta jaringan perhotelan.

VinFast kini menjadi produsen kendaraan listrik (EV) terbesar di Vietnam berdasarkan pangsa pasar dan telah memiliki pabrik di luar negeri, termasuk di India dan Indonesia.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/455/3208654//veda-MqDu_large.jpg
2 Pengusaha Tajir Indonesia yang Beri Bonus Hadiah ke Pembalap Veda Ega Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/455/3208641//leonid-ARm3_large.png
Miliarder Pemilik OnlyFans Leonid Radvinsky Meninggal Dunia di Usia 43 Tahun, Punya Harta Rp79 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/455/3208401//veda-kGuM_large.jpg
Harta Kekayaan Putra Rizky Bustaman, Menantu Haji Isam yang Beri Hadiah Mobil ke Pembalap Veda Ega Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/455/3206310//elon_musk-LNtJ_large.png
10 Orang Terkaya di Dunia 2026, Elon Musk Punya Harta Rp14.152 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/15/3205660//vinfast_flazz-xC13_large.jpg
VinFast Rambah Motor Listrik, 4 Model Siap Meluncur Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205436//vinfast_limo_green-w8u0_large.jpg
VinFast Siap Pasok 20 Ribu Mobil Listrik ke Mitra Transportasi
