Harta Kekayaan Bos Vingroup Orang Terkaya Asia Tenggara, Geser Prajogo Pangestu

JAKARTA – Harta kekayaan Bos Vingroup orang terkaya Asia Tenggara, geser Prajogo Pangestu.

Berdasarkan data Forbes pada Selasa (7/4/2026), Pham Nhat Vuong tercatat memiliki kekayaan sebesar USD24,7 miliar atau setara Rp422 triliun (kurs Rp17.085 per USD).

Jumlah tersebut melampaui kekayaan Prajogo Pangestu yang sebelumnya menempati posisi teratas dengan total USD19,3 miliar atau setara Rp329,8 triliun.

Kenaikan kekayaan Pham Nhat Vuong mencapai USD340 juta atau sekitar 1,4 persen. Peningkatan ini didorong oleh kinerja bisnis Vingroup yang bergerak di berbagai sektor, seperti real estate melalui Vinhomes, ritel dan pariwisata melalui Vinpearl, serta layanan kesehatan.

Selain itu, Vingroup juga memiliki unit bisnis utama di sektor kendaraan listrik melalui VinFast, pengembangan properti, serta jaringan perhotelan.

VinFast kini menjadi produsen kendaraan listrik (EV) terbesar di Vietnam berdasarkan pangsa pasar dan telah memiliki pabrik di luar negeri, termasuk di India dan Indonesia.