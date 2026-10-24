Daftar 9 Perusahaan Antre IPO, Sektor Kesehatan Terbanyak

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak sembilan perusahaan masih berada dalam pipeline pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) hingga 23 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sektor kesehatan atau healthcare mendominasi dengan empat perusahaan.

Berdasarkan data pipeline BEI, selain sektor kesehatan, terdapat dua perusahaan dari sektor basic materials, dua perusahaan dari sektor energi, serta satu perusahaan dari sektor keuangan (financials) yang masuk dalam antrean pencatatan saham.

Dominasi sektor kesehatan menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi kelompok terbesar dalam pipeline IPO BEI saat ini. Meski demikian, data tersebut belum merinci identitas perusahaan maupun jadwal pencatatan saham masing-masing calon emiten.

Dari sisi skala aset, mayoritas perusahaan yang berada dalam pipeline IPO merupakan perusahaan beraset menengah. BEI mencatat lima perusahaan memiliki aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Sementara itu, tiga perusahaan masuk kategori aset skala besar, yakni memiliki aset di atas Rp250 miliar. Adapun satu perusahaan lainnya tergolong memiliki aset skala kecil, dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Di sisi realisasi, hingga 23 Oktober 2026, sebanyak tujuh perusahaan telah mencatatkan saham di BEI dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp2,16 triliun.