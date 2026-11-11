Kabar Baik Pekerja! Cuti Bersama Tak Lagi Potong Jatah Cuti Tahunan

Pekerja/buruh tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang saat perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pekerja/buruh tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang saat perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja/buruh.

"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh," demikian bunyi Pasal 118 ayat (6), seperti dikutip Okezone.

Selain mengatur cuti bersama, Pasal 118 juga mewajibkan pemberi kerja memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

Pada ayat (2), aturan tersebut menetapkan tiga jenis waktu istirahat yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yakni: